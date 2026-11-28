Ще бъде облачно, ветровито и с валежи. Със силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и в Северна България и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. В останалите части от страната ще продължи да вали дъжд и в южните райони количествата ще са значителни. Температурите ще достигнат стойности в интервала от 3° до 10°, но бързо ще се понижават.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество, през нощта там ще има и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, през деня – силен североизточен вятър. Температурите ще достигнат до около 10°-12°, но след обяд ще се понижават. Температурата на морската вода е от 10° до 13°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 4-5 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи, главно от сняг. Ще духа силен и бурен североизточен вятър. Ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около 1°.

През нощта срещу неделя валежите ще продължат, като и в по-голямата част от Южна България дъждът ще премине в сняг. Интензивни ще са снеговалежите в Предбалкана и планинските райони, където ще се образува значителна снежна покривка.

През деня ще продължи да вали сняг, по-интензивно в Рило-Родопската област, от север снеговалежите постепенно ще отслабват, след обяд в Дунавската равнина и ще спират. Ще духа умерен, в Източна България – силен североизточен вятър. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи.

Минималните температури ще бъдат между минус 6° и минус 1°, а максималните - в Северна България и Софийско ще са между минус 4° и минус 2°, а в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 3°.

В началото на следващата седмица над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса, но на много места в равнините и котловините ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. В Източна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб сняг. В Западна и Централна България вятърът ще отслабне и стихне. Минималните температури ще се понижат значително, в отделни котловини до минус 12° - минус 14°. В Северна България и по високите полета и дневните температури ще останат отрицателни.