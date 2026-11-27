В петък в сутрешните часове ще бъде облачно, в Централна България с валежи от дъжд. В Южна и Източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Почти тихо ще бъде в Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в крайните югозападни райони, Източните Родопи и по Черноморието до 8° - 9°, в София около 2°. През деня ще се задържи облачно с валежи от дъжд, по-интензивни и значителни в следобедните часове и през нощта срещу събота в Южна България. Ще продължи да духа слаб до умерен южен вятър, който в следобедните часове ще започне да се ориентира от север. Ще започне и да се усилва.

Максималните температури ще бъдат от 5° - 6° в Северозападна България до 15° - 16° в Югоизточна, в София - около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно, главно в следобедните и вечерните часове с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, но вечерта ще започне да се ориентира от север и да се усилва. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°. Температурата на морската вода е 12° - 14°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините ще бъде облачно с валежи от сняг под 1800 - 2000 метра от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

В събота валежите ще се усилят, на много места в страната ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще се усили и вятърът от север-североизток и с него температурите ще се понижават, към 14 ч. ще са от 1°-2° в северозападните райони до около 12° по Черноморието. Със застудяването в Северна България и високите полета дъждът ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка.

В неделя дъждът и в по-голямата част от Южна България ще премине в сняг. Валежите ще отслабнат и до вечерта почти навсякъде ще спрат. Ще се задържи ветровито, предимно облачно и студено с температури близки до нулата.

В началото на новата седмица в Западна и Централна България вятърът ще отслабне и ще стихне. Минималните температури ще се понижат значително, в отделни котловини ще са около и под минус 10°.

Ще бъде предимно облачно, на места в низините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В източните райони ще остане със значителна облачност, на места и с превалявания от сняг. Там ще продължи да духа умерен северен вятър. Дневните температури ще се задържат без съществена промяна, близки до 0°.