От трибуната на Бундестага - съпредседателката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел обвини семейства в България, че живеят "царски" - с германски социални помощи. Изказването беше в рамките на дебатите по проектобюджета на Германия за догодина, в размер на почти 561-но милиарда евро. Букурещ реагира остро и отхвърли всеки опит румънската общност в Германия да бъде използвана като инструмент в политически дебати.

Алис Вайдел, съпредседател на "Алтернатива за Германия": "Помощите за деца зад граница са нарастнали десетократно в рамките на няколко години до над половин милиард евро. никой не знае със сигурност дали тези деца съществуват. Но в Румъния и България щели семейства живеят като царски особи на помощи от Германия. Провалът на германската социална държава е институционализиран и се самоподдържа. А вашето правителство не прави нищо, за да промени това - всъщност точно обратното."