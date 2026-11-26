Американският президент и генералният секретар на НАТО призоваха Русия да не разширява войната, която води с Украйна. Двамата се срещнаха в имението на Доналд Тръмп във Флорида. Русия обаче обвини Украйна, че именно тя разраства войната с атаките срещу руски кораби в Средиземно и Балтийско море.

Далеч от журналисти и далеч от Белия дом - американският президент и генералният секретар на НАТО разговаряха при закрити вратa в имението на Тръмп. Киев и западните съюзници на Украйна следяха внимателно сигналите от Флорида, защото само преди седмица в Китай Тръмп нарече Путин "свой приятел". От Белия дом обаче определиха срещата между американския президент и генералния секретар на НАТО като "изключителна" и "много значима". Според Марк Рюте с определението "свой приятел" Тръмп искал да "тества Путин".

"Обсъдихме колко е важно Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно биха довели до разрастване на войната, както и необходимостта от постигане на мирно решение на конфликта във възможно най-кратък срок", се казва в съвместно изявление на Доналд Тръмп и Марк Рюте.

Москва обаче прехвърли вината към Киев.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Ставаме свидетели на терористични действия на режима в Киев в Средиземно и Балтийско море. Това няма как да не предизвиква безпокойство сред крайбрежните страни, а вероятно и в рамките на НАТО. Разбира се, никой не би искал конфликтът да се разраства."

В Киев, с наближаване на петата годишнина от началото на войната, надеждата за мир отдавна е изчезнала. И тази нощ сирени огласяха украинската столица. При атака с балистични ракети бяха ударени три сгради, сред които и търговски център. Нападение имаше и срещу Харков – един човек загина, а осем бяха ранени.

- Целият свят гледа, докато ние трябва да преживяваме това.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия завършва подготовката на масиран удар срещу Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "За съжаление, руснаците вече приключват подготовката за нов масиран удар. Според разузнавателните данни отново мишени ще бъдат енергийни обекти и логистична инфраструктура, както и обекти от критично значение за нормалното функциониране на градовете и населените места."

През нощта Украйна е ударила в Русия азотен завод, военно летище във Волгородска област и петролен терминал, който се намира на 1000 километра от границата с Украйна.