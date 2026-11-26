Вече има и пети задържан по досъдебното производство, което бе образувано за извършени блудствени действия от непълнолетни лица спрямо 15-годишно момиче. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Очаква се в 17.00 ч. прокуратурата да представи подробности. Може да гледате брифинга на живо тук.

По-рано днес съдът остави в ареста тримата обвинени за блудство с 15-годишно момиче. Софийският градски съд прие, че са извършили блудствени действия с момичето, след като то е било приведено в безпомощно състояние. Магистратите отчетоха липсата на състрадание и човечност от страна на обвиняемите.

Тримата ще бъдат настанени в отделението за непълнолетни в следствения арест на бул. „Г. М. Димитров“.

В съдебната зала стана ясно, че един от задържаните вече е бил с наложена мярка да посещава интернат заради предишно провинение, но решението по този случай все още не е влязло в сила.

Вчера стана ясно, че има четвърти задържан младеж на 19 години. Обвиненията срещу него са за създаване на порнографски материали с участието на непълнолетно лице с цел разпространение и хулиганство.

Според събраните доказателства до момента на 21 септември младежът е заснел два видеоклипа на 16-годишно момиче. А през октомври в столичния квартал „Надежда“ е стрелял с газов пистолет в тялото на същото момиче. 19-годишният младеж е задържан за 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.

По данни на разследващите посегателството е извършено по време на парти за Хелоуин в столичен апартамент, на което са присъствали повече от 10 души. Установено е, че младежите са употребили значително количество алкохол, но към момента няма доказателства за употреба на наркотични вещества. На пострадалото 15-годишно момиче е осигурена психологическа подкрепа. Институциите премахнаха видеозаписите с насилието от инрернет.