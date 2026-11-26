Президентските избори в Сърбия ще се състоят на 27 декември. Това обяви председателят на сръбския парламент Александър Чупич, който временно изпълнява и длъжността президент.

Досегашният държавен глава Александър Вучич подаде оставка на 27 септември, за да се включи в парламентарните избори. Те бяха спечелени убедително от подкрепената от студентското движение "Студентска листа", която разполага с абсолютно мнозинство от 140 депутати в 250-местния парламент. Коалицията на Вучич има 103 места.

До предсрочния вот се стигна след близо две години антиправителствени протести, повод за които стана трагедията в Нови Сад, където при рухването на козирката на ремонтираната жп гара загинаха 16 души. Студентите и подкрепящите ги граждани посочиха корупцията като причина за случилото се и поискаха да бъде потърсена отговорност от виновниците.