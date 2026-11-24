Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску беше поставен под домашен арест, след окончателно решение на Апелативния съд в Букурещ.

Джорджеску ще носи електронна гривна, след като прекара 55 дни в Централния следствен арест по обвинения за измама. Стотици негови привърженици се събраха да го посрещнат пред дома му, докато съпругата му раздава сладки.

Джорджеску твърди, че е невинен и определя делото срещу него като политически изфабрикувано. Той спечели като независим крайнодесен кандидат първия кръг на президентските избори през 2024 г., които впоследствие бяха анулирани след доказателства за чуждестранна намеса в изборния процес, по специално от страна на Русия. Москва отрече твърденията.