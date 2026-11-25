Общонационална 24-часова стачка парализира Гърция. Протестните действия обхващат над 60 града, сред които Солун, Пирея, Патра, Ираклион.



Стачката засяга транспорта, обществените услуги, държавните учреждения и болници, както и учебните заведения. Работещи в частния и обществения сектор поискаха по-високи възнаграждения, по-добри условия на труд и мерки срещу поскъпването на живота. Синдикатите настояват за възстановяването на 13-ата и 14-ата заплата, намаляването на цените на електроенергията, както и на данък добавена стойност за стоките от първа необходимост.