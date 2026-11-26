Германски медии съобщиха, че Русия може би се подготвя да изведе в земна орбита спътник, оборудван с ядрено оръжие. Латвийската обществена телевизия (LSM) разглежда как Москва би могла да повреди или унищожи чужди спътници и защо държавите по света усилено развиват способностите си в Космоса.

На 23 ноември германските медии WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, позовавайки се на западни разузнавателни служби, съобщиха, че руският спътник „Спутник-С“ е напълно сглобен край Москва и е готов за изстрелване още преди края на годината. От руското посолство в Германия заявиха, че нямат информация за подобен апарат и определиха публикациите като „част от пропагандна кампания“.

Към момента няма преки доказателства, че изстрелването е предстоящо, нито дали Русия реално ще предприеме подобна стъпка, или само разполага с техническата възможност. Изследователи от Института за външна политика (FPRI) обаче смятат, че подобен ход би бил изгоден за Москва по време на мандата на Доналд Тръмп, тъй като американският лидер може да прояви по-малка склонност към твърд отговор спрямо Владимир Путин.

Как „Спутник-С“ може да порази други апарати

Според анализите на FPRI ядрен взрив в орбита крие два основни риска:

Незабавен радиационен удар: Излъчената радиация би повредила мигновено апаратите в ниска околоземна орбита (между 160 и 2000 км височина), където работят повечето търговски мрежи, включително интернет спътниците „Starlink“ на SpaceX.

Дългосрочно облъчване и отломки: Електроните от ядрения разпад могат да попаднат в радиационните пояси на Ван Алън, превръщайки ги в капан, който ще облъчва спътниците за дълъг период. Отломките от експлозията пък биха застрашили всички орбитални апарати чрез верижни сблъсъци, независимо на коя държава принадлежат.

Основна цел при конфликт биха могли да бъдат спътниците „Starlink“, които Русия разглежда като система с двойно предназначение заради използването им от украинската армия. Дори временното намаляване на работещите апарати би дало на Москва военно предимство във войната срещу Украйна.

Реакцията на НАТО и надпреварата в Космоса

В отговор на тези информации ръководството на НАТО заяви, че Алиансът ще защити всеки инч от територията си и ще гарантира сигурността си в Космоса. От пакта напомнят, че нападение в или от космоса може да задейства чл. 5 от Вашингтонския договор, макар решенията за ответни мерки да се вземат за всеки отделен случай. Остава неясно обаче дали съюзниците имат единен протокол за бърза реакция, тъй като САЩ биха настоявали за по-категоричен отговор, докато европейските държави биха предпочели по-сдържана позиция.

Милитаризацията на Космоса не е ново явление – САЩ, Русия и Китай от десетилетия развиват противоспътникови оръжия (ASAT): кинетични (физически удар), некинетични (лазери), електронни (заглушаване на сигнали) и кибератаки. През септември САЩ за първи път публично потвърдиха разполагането на военно оръжие в орбита с цел възпиране, а доклад на Пентагона от октомври предупреди, че Китай разширява лазерния си арсенал. Въпреки това най-сериозните опасения остават насочени към Русия заради риска от ядрено оръжие в орбита.

Нарушение на международните договори

Ако Русия изведе в орбита спътник с ядрен заряд, тя ще наруши две ключови споразумения, по които е страна: Договора за Космоса от 1967 г. (забраняващ оръжията за масово унищожение в Космоса) и Договора за частична забрана на ядрените опити от 1963 г. (забраняващ ядрените взривове в космоса). Липсата на международни механизми за инспекция на изстрелваните спътници обаче силно затруднява ранното засичане на скрито въоръжение.

Статия, написана от Albīne Hlopņicka (LSM), първоначално публикувана на 26 ноември 2026 г.