Левски не успя да продължи победния си ход в Лига Европа. Българският шампион отстъпи с 0:1 при гостуването си на Олимпик Марсилия на стадион "Велодром“ в двубой от петия кръг на основната фаза на надпреварата.

Единственото попадение реализира Амин Гуири от дузпа в 29-ата минута, а след почивката Светослав Вуцов отрази втори наказателен удар на френския нападател. "Сините“ имаха своите възможности да си тръгнат с точка от Франция, но пропуските пред противниковата врата и напречната греда ги лишиха от по-добър резултат.

Поражението е второ за възпитаниците на Хулио Веласкес в основната фаза на Лига Европа, като те остават с актив от 7 точки. Олимпик Марсилия записа втора поредна победа в турнира и вече има 6 точки, доближавайки се само на една от столичани.

Европейската вечер на "Велодром“ бе белязана от сериозни ексцесии още преди първия съдийски сигнал. Привърженици на френския гранд атакуваха сектора с българската агитка, хвърляйки бутилки, сигнални ракети и бомбички.

До грозните сцени се стигна въпреки мащабната полицейска мобилизация и засилените мерки за сигурност около съоръжението. Френските власти ограничиха броя на допуснатите привърженици на Левски до 500 души именно от съображения за безопасност. Към момента няма информация за пострадали български фенове.

На фона на напрежението по трибуните Хулио Веласкес изненада с тактическата си подредба, залагайки на трима централни защитници и двама нападатели в лицето на Армстронг Око-Флекс и Рейналдо.

На фона на напрежението по трибуните двубоят започна равностойно, с множество единоборства в средата на терена, като и двата отбора се опитваха да поемат инициативата.

В осмата минута "сините“ стигнаха до възможност за гол. Алекс Сентейес центрира от свободен удар в близост до страничната линия и намери Марко Груич в наказателното поле, но ударът с глава на сръбския полузащитник премина встрани от вратата.

В 23-ата минута домакините отправиха първия си точен удар в двубоя чрез Игор Пайшао, но Светослав Вуцов се намеси уверено и запази мрежата си суха.

В 29-ата минута Олимпик Марсилия откри резултата от дузпа. След двойно подаване в наказателното поле на "сините“ Алдаир задържа Анхел Гомес, а главният съдия Никола Дабанович без колебание посочи бялата точка и показа жълт картон на защитника на Левски. С изпълнението се нагърби Амин Гуири, който насочи топката в левия ъгъл на вратата на Светослав Вуцов за 1:0.

Левски бе близо до изравняването в 35-ата минута. Светослав Вуцов изведе Рейналдо на отлична позиция, а бразилецът се справи със Си Джей Игън-Райли и отправи мощен удар, но Джеф де Ланге спаси.

Само минута по-късно късметът покри домакините. След заучено изпълнение на ъглов удар топката стигна до Мехди Мубарик, който стреля силно от около 20 метра, но напречната греда лиши "сините“ от изравнително попадение.

Минута преди края на редовното време на първата част Кристиан Макун се намеси отлично в защита, пресичайки опасно центриране на Игор Пайшао в наказателното поле на „сините“.

Така Олимпик Марсилия се оттегли на почивката с аванс от 1:0, въпреки добрите възможности пред Левски за изравняване на резултата.

Седем минути след подновяването на играта Олимпик Марсилия получи втора дузпа. Главният съдия Никола Дабанович отново посочи бялата точка след доста спорно нарушение на Алекс Сентейес срещу Кейлиан Абдала.

Амин Гуири отново застана зад топката, но този път опита изпълнение в стил "Паненка“. Светослав Вуцов обаче не се поддаде на заблудата и улови топката без затруднения, запазвайки надеждите на Левски за обрат.

Малко след пропуснатата дузпа Игор Пайшао отново застраши вратата на Левски, но ударът му към десния ъгъл срещна мрежата от външната страна.

В търсене на изравнително попадение Хулио Веласкес предприе първата си промяна в 63-ата минута, пускайки в игра Евертон Бала на мястото на Армстронг Око-Флекс. По същото време Нил Мопе замени голмайстора Амин Гуири в състава на домакините.

В 73-ата минута Кейлиан Абдала проби по десния фланг и навлезе в наказателното поле, но завършващият му удар премина встрани от вратата.

Четвърт час преди края на редовното време Светослав Вуцов отново демонстрира класата си, спасявайки опасен удар на Нил Мопе от наказателното поле.

В заключителните минути Олимпик Марсилия умело задържаше топката и диктуваше темпото на играта. Агресивната преса на "сините“ не се оказа достатъчна, за да наруши контрола на французите, които съхраниха минималния си аванс до последния съдийски сигнал.