Министерството на външните работи следи ситуацията около инцидента между привърженици на Левски и Олимпик Марсилия, разиграл се на 25 ноември във френския град.

От ведомството съобщиха в отговор на запитване на БТА, че Генералното консулство на България в Лион е запознато със случая, но до момента нито един български гражданин не е потърсил съдействие от дипломатическото ни представителство.

Развитието на ситуацията се следи както от Генералното консулство в Лион, така и от почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен.

Според публикации в български медии привърженици на Левски са били нападнати от фенове на френския гранд в навечерието на двубоя между двата отбора от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Напрежението се пренесе и по трибуните на стадион "Велодром“, където непосредствено преди началото на срещата привърженици на домакините хвърляха бутилки и пиротехнически изделия към сектора с българската агитка въпреки засилените мерки за сигурност.