Старши треньорът на Олимпик Марсилия Бруно Женезио няма да може да разчита на двама от най-опитните си футболисти за домакинството на Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Our squad to face Levski Sofia tonight #OMLEVSKI | https://t.co/p8BhJzib2S — Olympique de Marseille (@OM_English) November 26, 2026

Капитанът на френския гранд Тимъти Уеа и полузащитникът Жофри Кондогбия останаха извън групата за двубоя на стадион "Велодром“. От клуба не съобщиха причините за отсъствието на двамата.

Очаква се кадровите проблеми да не доведат до съществени промени в предварителните планове на Женезио. Келиан Безахаф и Точукву Нади бяха спрягани за титулярни позиции съответно в защитата и полузащитата още преди обявяването на групата.

Любопитното е, че Нади е добре познат на българската футболна общественост от престоя си в Ботев Пловдив. Нигериецът напусна "канарчетата“ в началото на 2024 година в посока Белгия срещу малко над 1,3 милиона евро, а в началото на настоящата година премина в Олимпик Марсилия срещу шест милиона евро.

Френският гранд се нуждае от точки в битката за класиране в елиминационната фаза на Лига Европа, след като заема 31-вото място с актив от три точки. Левски е десети със седем пункта.

Двубоят на "Велодром“ е тази вечер от 19:45 часа.