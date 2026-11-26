Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас не пожела да се ангажира с конкретен отговор относно възможността един ден да застане начело на Барселона. Испанският специалист, който впечатлява с работата си в италианския клуб, подчерта, че на този етап е изцяло отдаден на настоящите си отговорности.

"Аз съм човек, който живее в настоящето. Да мислиш за бъдещето обикновено не води доникъде. Аз съм оттам, израснал съм в този клуб и познавам всички, но никога не съм обичал да гледам твърде далеч напред. Всеки път, когато съм го правил, не е излизало нищо добро. Старая се да се съсредоточа върху ежедневната си работа в Комо, където се развиваме и имам много отговорности“, заяви Фабрегас пред TNT Sports Mexico.

39-годишният наставник не скри привързаността си към каталунския гранд, разкривайки любопитна случка от подготовката за двубоя срещу АЕК Атина в Шампионската лига.

"Не пропускам нито един двубой. Онзи ден, докато подготвяхме плана за мача срещу АЕК, гледах Барселона на телефона си. Помощниците ми дори трябваше да ми кажат: „Съсредоточи се, това е важно“, сподели с усмивка испанецът.

Фабрегас изрази възхищението си и от нивото, което демонстрират каталунците.

"Барса играе на невероятно ниво - подобно на Пари Сен Жермен и Байерн. Има четири-пет такива отбора, които са великолепни, и ми доставя удоволствие да ги гледам“, добави специалистът.

Фабрегас носи екипа на Барселона между 2011 и 2014 година, а през 2023-а постави началото на треньорската си кариера в Комо. Под негово ръководство италианският клуб достигна до историческо първо участие в Шампионската лига.

Дебютантът продължава да впечатлява в най-престижния европейски клубен турнир, като заема третото място в общото класиране с актив от 12 точки след пет изиграни срещи. Следващото изпитание пред отбора на Фабрегас е срещу Бетис на 9 декември.