Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани смята, че отборът му не е успял да влезе в ритъм през второто полувреме на мача срещу Лилв Шампионската лига, загубен с 1:2 при гостуването във Франция.

„Първото полувреме протече точно така, както си го представяхме - както по отношение на силните ни страни, така и на слабостите ни. Като цяло обаче, беше много добро първо полувреме“, коментира Компани, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

„През втората част просто не успяхме да влезем отново в ритъм. Това е част от футбола - трябва да играеш своята игра до последната минута“, добави наставникът на Байерн.

„Момчетата се стараха, така че не мога да имам претенции към енергията им. Вторият гол, разбира се, не трябваше да се случва. Но, както казах, познавам тези моменти от собствения си опит“, продължи Венсан Компани.

„Сега трябва сами да си извоюваме късмета. Трябва да бъдем единни, да се борим и дори малко да се насладим на тази битка“, каза още той.