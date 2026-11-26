Лил поднесе една от големите изненади в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Френският състав се наложи с 2:1 над Байерн Мюнхен на стадион "Пиер Мороа“, нанасяйки първо поражение на германския колос от началото на сезона във всички турнири.

Вечерта, която трябваше да върне баварците в битката за директно класиране на осминафиналите, се превърна в истинско разочарование за възпитаниците на Венсан Компани. Германският гранд пропиля аванса си от първото полувреме, а кадровите проблеми и липсата на идеи в нападение се оказаха решаващи за неочаквания крах във Франция.

Лишен от услугите на Хари Кейн, Серж Гнабри и Майкъл Олисе, Компани бе принуден да импровизира със стартовия си състав, поставяйки Конрад Лаймер на върха на атаката.

Въпреки сериозните кадрови затруднения гостите започнаха уверено и в 15-ата минута откриха резултата. След центриране на Том Бишоф от ъглов удар вратарят Берке Йозер се подхлъзна, а Дайо Упамекано се възползва от ситуацията и с глава изпрати топката в мрежата.

Байерн контролираше събитията през по-голямата част от първото полувреме и имаше възможности да увеличи преднината си чрез Конрад Лаймер и Александър Павлович. Нищо в представянето на двата отбора до почивката не предвещаваше драматичния развой, който последва.

Лил излезе преобразен през втората част. Футболистите на Давиде Анчелоти демонстрираха далеч повече агресия и увереност, а баварците постепенно отстъпиха инициативата.

Още в 47-ата минута Аясе Уеда изпрати топката в мрежата на Йонас Урбиг, но попадението бе отменено след намеса на ВАР заради нарушение на японския нападател срещу Йозуа Кимих.

В 62-ата минута Нейтън Нгой преодоля няколко противникови футболисти и изведе Уеда на отлична позиция в наказателното поле. Този път японецът бе безпощаден и с прецизен удар в долния десен ъгъл възстанови равенството.

Само три минути по-късно настъпи истинският кошмар за Байерн. След бърза контраатака Бенжамен Андре изведе Етан Мбапе, който се озова сам срещу Урбиг. Ударът на по-малкия брат на Килиан Мбапе срещна вътрешната страна на гредата, а при опита си да изчисти топката Александър Павлович по изключително нелеп начин я изпрати в собствената си врата.

Пълният обрат вдъхнови домакините, които се прибраха в собствената си половина и заложиха на организирана отбрана и бързи контраатаки.

В търсене на спасение Венсан Компани пусна в игра Джамал Мусиала и Луис Диас, но дори появата на двамата офанзивни футболисти не промени облика на германския състав. Байерн изглеждаше безпомощен срещу дисциплинираната защита на французите, а в 86-ата минута Сориба Диауне дори пропусна великолепна възможност да направи резултата 3:1.

90’ IFULL-TIME: LILLE 2-1 BAYERN MUNICH #LOSCFCB https://t.co/D2epSDVDqf — LOSC (@LOSC_EN) November 25, 2026

Финалният съдийски сигнал отприщи радостта на домакините, които записаха първата си победа в тазгодишното издание на Шампионската лига. Преди срещата Лил разполагаше с едва една точка от четири двубоя.

За Байерн поражението има далеч по-сериозни последици от края на серията без загуба. Баварците остават с осем точки след пет изиграни срещи, а перспективата за директно класиране на осминафиналите става все по-несигурна.

До края на основната фаза германският колос ще се изправи срещу Славия Прага, Бетис и Манчестър Юнайтед, като няма да разполага с особено голямо право на грешки.