Предстоят нови девет мача от Шампионската лига, а най-интересните двубои се очаква да бъдат в Лисабон и Париж.

В португалската столица Спортинг приема Манчестър Юнайтед от 22:00 часа. Гостите се намират в невиждана криза и на пръв поглед нямат много сили да се противопоставят на "лъвовете". Още повече, че Спортинг е много силен като домакин и бележи много голове на своя стадион. Въпреки това, Манчестър Юнайтед не е за подценяване предвид историята и традициите на тима в Шампионската лига.

В Париж по същото време ПСЖ приема Рома. Носителят на Купата на европейските шампиони от последните два сезона би трябвало да е изявен фаворит.

Луис Енрике обаче има огромни проблеми със състава, като поне 9 играчи са контузени и няма да бъдат включени в групата. От своя страна Рома играе много стабилно, както в италианското първенство, така и в Шампионската лига. Припомняме, че "вълците" бяха на крачка от победа над Реал Мадрид.

Барселона гостува на Сабах в Азербайджан от 19:45. Тимът на Ханзи Флик едва ли ще има проблеми срещу дебютанта в Лигата. Немският треньор на каталунците вероятно ще направи промени в състава, като даде почивка на водещите играчи. Дори и така, класата на Барса е несъизмеримо по-висока от тази на Сабах.

В Прага от 19:45 ч. Славия приема испанския Виляреал. Испанците имат много класа, но мачът няма да е лесен за тях. Причината е в добрата домакинска статистика на Славия.

От 22:00 в Мадрид Атлетико приема Викинг. Едва ли някой се съмнява в победата на тима на Диего Симеоне. Испанците се намират в страхотна форма, демонстрирана в последния кръг с победата над Хетафе с 3:0.

Ливърпул гостува на лидера в Белгия Брюж по същото време. Англичаните пристигат с огромно самочувствие и вдъхновение от разгрома над Манчестър Юнайтед. Флориан Вирц намери формата си и дава много класа на атаката на тима.

Интер приема Щутгарт в Милано също от 22:00 часа с мисълта за задължителна победа. Тимът на Кристиан Киву обаче показва колебания във формата си. В последния кръг допусна куриозно равенство срещу Аталанта, когато на три пъти изпусна преднина от два гола и завърши 4:4 в Бергамо.

Фенербахче гостува в Лондон на Шахтьор Донецк от 22:00 в много любопитен мач от програмата. Турският тим се намира в подем след треньорската рокада. Украинците обаче имат отлична статистика в Лигата именно срещу турски тимове. Отделно, треньор на Шахтьор е бившият национал на Турция Арда Туран, който има отличен поглед върху отборите от тази страна.

Изпълненият с проблеми Байерн Мюнхен пък пътува до Франция за мач с Лил в 22:00 часа. Ясно е, че немският колос е фаворит, но проблемите в отбора започват да тежат. Това се видя и в домакинския мач с Кьолн. Скандалът около бъдещето на Джамал Мусиала и тежката контузия на Хари Кейн ще създадат проблеми на баварците не само в мача с Лил.

Програма на мачовете:

19:45 ч.:

Сабах - Барселона

Славия Прага - Виляреал

22:00 ч.:

Спортинг Лисабон - Манчестър Юнайтед

Атлетико Мадрид - Викинг

Лил - Байерн Мюнхен

Интер - Щутгарт

Брюж - Ливърпул

Пари Сен Жермен - Рома

Шахтьор Донецк - Фенербахче