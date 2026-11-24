Реал Мадрид постигна впечатляващ обрат срещу ПСВ Айндховен и се наложи с 5:1 в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. След слабо първо полувреме „кралете“ се развихриха след почивката и отбелязаха пет попадения, с които превърнаха изоставането си в убедителна преднина.

Иван Перишич даде аванс на нидерландците от дузпа в 32-рата минута, след като ВАР преглед установи нарушение на Орелиен Чуамени срещу Свен Майнанс. Преди това гостите пропуснаха няколко добри възможности, включително чрез Рубен ван Бомел, който не успя да преодолее Тибо Куртоа.

На почивката Жозе Моуриньо реагира с тройна смяна, а ефектът не закъсня. Федерико Валверде изравни в 50-ата минута, а десет по-късно Джуд Белингам с впечатляващо изпълнение направи обрата пълен.



Килиан Мбапе увеличи преднината на домакините в 64-тата минута, а в заключителните минути французинът реализира втория си гол за 4:1. Винисиус Жуниор оформи крайното 5:1 в 87-ата минута.

Реал продължава без загубена точка в Шампионската лига, след като записа четвърта поредна победа в турнира. Тимът на Моуриньо пък е на крачка от десети последователен успех във всички състезания.