Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола няма да може да разчита на Коди Гакпо и Райън Гравенберх за предстоящото гостуване на Брюж в Шампионската лига. Испанският специалист потвърди новината по време на пресконференцията си преди двубоя в Белгия.

Гакпо страда от мускулна контузия на прасеца, която ще го извади от състава на мърсисайдци и за предстоящото градско дерби срещу Евертън във Висшата лига.

"Коди има мускулна травма в прасеца. Не е нещо сериозно, но ние очаквахме да не играе утре. Той няма да бъде на линия и през уикенда за мача с Евертън“, заяви Ираола.

По-сериозна остава ситуацията с Райън Гравенберх, който вече пропусна три срещи на „червените“ заради фрактура на петата. На този етап от треньорския и медицинския щаб на Ливърпул не се ангажират с конкретен срок за неговото завръщане в игра.

"При Райън е по-трудно да се каже кога ще може да играе. Той все още има болки, а травми като неговата могат да се окажат опасни. Опитваме се да му осигурим най-добрия начин за възстановяване“, допълни испанският наставник.

Ливърпул заема осмо място във временното класиране на основната фаза на Шампионската лига с актив от девет точки, постигнати след три победи и едно поражение.

Мърсисайдци гостуват на Брюж в сряда, 25 ноември, в среща от петия кръг на надпреварата.