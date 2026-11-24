Интер Милано ще трябва да се справя без един от основните си полузащитници Хакан Чалханоглу през следващите три до четири седмици, съобщиха от италианския клуб.

Турският национал е получил мускулна контузия на дясното бедро по време на зрелищното равенство 4:4 срещу Аталанта в Бергамо в последния кръг на Серия А, пише италианското издание "Гадзета дело Спорт“.

Травмата ще извади полузащитника от строя в период, в който "нерадзурите“ имат натоварена програма в три различни турнира.

Очаква се Чалханоглу да пропусне двубоите срещу Щутгарт и Борусия Дортмунд в Шампионската лига, както и срещите с Дженоа, Фрозиноне, Торино и Лече в италианското първенство. Турчинът няма да бъде на разположение и за мача срещу Дженоа за Купата на Италия.

Надеждите на медицинския щаб на Интер са полузащитникът да бъде възстановен за финала за Суперкупата на Италия на 22 декември, когато миланският гранд ще се изправи срещу Лацио на стадион „Сан Сиро“.

Това е втората контузия за Чалханоглу от началото на сезона, след като през септември той имаше проблем с аддуктора.

До момента през настоящата кампания турският национал е записал 14 мача с екипа на Интер, в които е отбелязал три гола.