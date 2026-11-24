Реферът от Черна гора Никола Дабанович получи наряд от УЕФА да ръководи мача от Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски, който е в четвъртък от 19:45 часа. Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Сърджан Йованович и Владан Тодорович. За четвърти съдия е определен Милош Бошкович, който също е от Черна гора.

ВАР съдия на мача ще бъде полякът Томаш Квятковски, а негов асистент ще бъде Федаи Сан от Швейцария.

Никола Дабанович е 44-годишен опитен съдия, който е роден и живее в Подгорица.

Черногорецът е ръководим мача между Рома и Лудогорец от групите на Лига Европа на 3 ноември 2022 година, който завършва 3:1 за римляните. Тогава "орлите" повеждат преди почивката с гол на Рик Джонатан, но Рома прави пълен обрат през втората част, като съдията отсъжда две дузпи, реализирани от Лоренцо Пелегрини, а последният гол е дело на Николо Дзаниоло. В 90-ата минута Дабанович показва директен червен картон на Оливие Вердон за грубо нарушение и общо девет жълти картона, шест от които за играчи на Лудогорец.

На 17 февруари 2022 Дабанович е главен съдия и на мача между Олимпик Марсилия и Карабах от Лигата на конференциите, завършил 3:1 за френски тим.

Никола Дабанович е бил главен съдия и на мач на националния тим на България. Това става на 25 март 2021 година, когато в световна квалификация родният тим губи от Швейцария с 1:3. Бреел Емболо, Харис Сеферович и Стивън Цубер вкарват за гостите, Кирил Десподов намалява за българите през втората част.

През далечната 2011 година Дабанович ръководи и два мача на юношеския национален отбор на България до 17 години от европейските квалификации. В първия България губи от Грузия с 2:3, като двата гола за родния тим вкарва Стивън Петков. Във втория България побеждава връстниците си от Молдова с 2:0 с попадения на Стивън Петков и Никола Колев.