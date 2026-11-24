Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач подчерта, че отборът му притежава необходимите качества, за да поднесе изненада срещу лидера във Висшата лига Арсенал. Двубоят между двата тима на стадион „Емирейтс“ в основната фаза на Шампионската лига тази вечер се очертава като истинско изпитание за техните амбиции на европейската сцена.

Наставникът на Борусия Дортмунд акцентира върху увереността, която владее състава му.

„Разбира се, напълно сме наясно колко трудна е задачта ни. Но ние също сме корав съперник и ще имаме своите шансове. Разполагаме с класата, за да постигнем целта си, а именно да спечелим точки. За целта трябва да покажем най-доброто от себе си, както с топката, така и без нея, тъй като Арсенал разполага с наистина добри футболисти“, заяви Ковач, цитиран от Goal.com.

„Арсенал е изключително силен отбор. Щом печелиш английското първенство с толкова много класни играчи, значи несъмнено си способен на големи неща. А Арсенал е способен на наистина много! Трябва да намерим правилния баланс между дисциплината в защита и контрола върху играта, когато владеем топката. Не мисля, че мачът ще завърши 0:0, защото и двата отбора имат достатъчно класа, за да бележат голове и да създават положения“, добави Нико Ковач.