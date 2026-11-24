Гол на Даниел Рекена в 88-ата минута осигури равенството - 1:1 за Леванте при домакинството срещу Елче в двубой от 13-ия кръг на испанската футболна Ла Лига. Леванте записа второ поредно равенство, но е в серия от четири мача без победа в първенството и се намира на 15-о място във временното подреждане с 12 точки.

Елче, който бе допуснал две загуби в предишните си срещи, остава в зоната на изпадащите и заема предпоследната, 19-а позиция в класирането в Испания с 11 точки в актива си.

Гостите поведоха след попадение на израелския национал Рой Ревиво в 62-ата минута на двубоя, а 22-годишният полузащитник на Леванте Рекена бе най-съобразителен в 88-ата минута, за да отбележи изравнителния гол за 1:1.

В четвъртата минута на добавеното време Федерико Редондо Солари направи обещаващ пробив за Елче, но не успя да отправи достатъчно добър завършващ удар.