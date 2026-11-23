Наставникът на Дунав Русе Георги Чиликов коментира поражението с 0:1 от Лудогорец. Специалистът похвали своите играчи за себераздаването, но отправи и критики заради повтарящи се грешки и се липса на концентрация в заключителната част на полувремената.

„Честитя победата на Лудогорец, заслужена е. Нашите футболисти опитаха да се противопоставят максимално, но допуснахме елементарни грешки при опита за изнасяне на топката. В последните 20-30 минути сменихме схемата и имахме своите шансове, но може би това са ни възможностите в момента. Доволен съм от себераздаването“, коментира Чиликов след последния съдийски сигнал.

„Всеки път се случва, дали 92-ра или 49-а, няма значение. Ние се опитваме да играем, което е недопустимо, аз не го разбирам. Ще имаме сериозни проблеми. Това не е детска играчка и детска градина за едни и същи грешки. Това нещо трябва да се прекрати на секундата“, каза още треньорът.

Той увери, че Дунав ще опита да вземе точки от лидера в класирането ЦСКА в предстоящия двубой в Русе.