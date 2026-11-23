Ръководството на ЦСКА публикува в профила си във Фейсбук видео по повод първия европейски мач на изцяло обновения стадион „Българска армия“. В четвъртък „червените“ посрещат в своя дом Трабзонспор в четвърти мач от основната фаза на Лигата на конференциите.

„През лятото поехме по дълъг път... От мач на мач мечтите ни ставаха все по-смели. За да дойде моментът, в който всичко вече е реалност! Завръщаме се в нашия изключителен дом за първия ни европейски мач на „Българска армия“ от 3 години насам! В четвъртък – отново у дома!“, написаха от ЦСКА.