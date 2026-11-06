Левски с 80% шанс за плейофите в Лига Европа, ЦСКА остава под 50% в Лигата на конференциите

Левски и ЦСКА имат различни перспективи за продължаване към елиминационната фаза на европейските клубни турнири, показват последните прогнози на статистическата платформа Football Meets Data. Докато "сините“ значително увеличиха шансовете си за участие в плейофите на Лига Европа, "червените“ остават извън прогнозните първи 24 отбора в Лигата на конференциите.

Победата на Левски с 1:0 над полския Ягелония повиши вероятността столичани да се класират за елиминационните плейофи до 80%. Преди срещата този показател беше 62%, което означава увеличение с 18 процентни пункта.

Според статистическия модел отборът на Хулио Веласкес се очаква да завърши на 18-о място в основната фаза на Лига Европа, което би му осигурило участие в допълнителния елиминационен кръг.

Значително по-малки остават възможностите за директно класиране на осминафиналите. Вероятността Левски да намери място сред първите осем отбора се оценява на 6%.

По-сложна е ситуацията за ЦСКА, който според анализа на Football Meets Data от 5 ноември заема 28-о място в прогнозното класиране на Лигата на конференциите.

Вероятността "армейците“ да завършат сред първите 24 отбора е 44,3%, а очакваният им точков актив в края на основната фаза е 5,6 точки.

Тимът на Маркус Гиздол има само една спечелена точка след първите три кръга. ЦСКА започна участието си с поражение с 1:2 от Монако, след което завърши 2:2 с Нордселанд и загуби с 1:2 при гостуването си на Панатинайкос в Атина.

В прогнозното подреждане непосредствено пред българския отбор се намират Пафос, Яблонец и Орхус, което показва, че разликите между претендентите за последните места в плейофите остават малки.

Пред ЦСКА предстоят три решаващи двубоя. На 26 ноември "червените“ приемат Трабзонспор, на 10 декември гостуват на финландския КуПС, а на 17 декември завършват основната фаза с домакинство на швейцарския Тун.

Особено важно за българския представител ще бъде представянето в двете домакинства, които могат да се окажат решаващи за достигането до елиминационната фаза.

Според регламента на двата турнира първите осем отбора в крайното класиране продължават директно към осминафиналите, докато съставите от девето до 24-то място участват в допълнителен плейофен кръг.