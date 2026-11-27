Икономисти, носители на Нобелова награда, сред които Пол Кругман и Джоузеф Стиглиц, подкрепиха призива на френския икономист Габриел Зукман за въвеждане на еднократен данък от 25% върху състоянията над 100 милиона долара. Според тях огромното богатство и властта на милиардерите представляват заплаха за демокрацията.

Почти 180 души са подписали т.нар. „Парижки манифест“ от публикуването му на 20 ноември насам, при около 100 подписа при стартирането на инициативата. Сред подкрепилите документа са и други нобелови лауреати като Естер Дюфло и Дарон Аджемоглу, както и писателката и активистка Наоми Клайн, като повечето подписали са от САЩ и Франция.

По думите на Зукман налогът ще бъде еднократна мярка за възстановяване на данъците, които най-богатите са избегнали през последните години, макар в онлайн текста на манифеста да не се посочва конкретен процент. Той отбелязва, че във Франция милиардерите плащат наполовина по-ниска ефективна данъчна ставка в сравнение с останалите граждани, което през последните десетилетия е довело до рязко натрупване на огромни състояния.

Подписалите манифеста посочват, че само данъчна реформа не е достатъчна. В комбинация със „засилено присъствие на независимите медии, по-добра защита на журналистите срещу намеса и цензура, както и нов модел на собственост за компаниите в сферата на изкуствения интелект – международен и неподлежащ на частно притежание – демократичните сили по света могат да си върнат водещата роля“, пишат авторите на документа.

Разширено издание под формата на книга, публикувано във Франция през последните дни, предлага разработчиците на изкуствен интелект да бъдат поставени под управлението на международни организации с нестопанска цел, функциониращи „в рамките на кооперативни и децентрализирани структури“.

Габриел Зукман отдавна настоява за въвеждането на годишен данък богатство от 2% върху най-големите състояния. Подкрепен от френската левица, т.нар. „данък Зукман“ обаче беше отхвърлен от парламента.

Източник: ПАП (PAP), „Гардиън“ (The Guardian)