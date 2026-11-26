Българският национален отбор за мъже намери пътя към втория пореден успех в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев пречупи Дания с 87:84 в среща от третия кръг в група D, изиграна пред рекордните 11 000 души „Арена София“. Противно на очакванията, които имаше преди мача, българите преминаха през доста критични моменти, но оцеляха в заключителните секунди и направиха нова крачка към същинските пресявки.

Официален дебют с екипа на „лъвовете“ направи Александър Матушев.

По този начин „трикольорите“ оглавиха класирането с пълен актив от две победи, а съставът на Ернез Битман допусна втора последователна загуба и все още не знаят какво е успех, като се намират на последното трето място. Следващият мач за България ще бъде на 25 февруари, когато ще домакинства на Румъния, докато за Дания предстои визита именно на северните ни съседи след три дни.

Бързото темпо се оказа по вкуса на домакините, които още в откриващите минути се радваха на двуцифрен преднина, изкована от Борислав Младенов, Йордан Минчев и Павлин Иванов. Гостите имаха други планове и чрез стрелбата зад дъгата, дело основно на Оскар Йоргенсен, възкръснаха, но българите изковаха аванс от 2 точки в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка не очарова с висока резултатност, а повече с играта в дефанзивен план. Последва светкавичен рецитал на Александър Везенков, за да върне спокойствието на „лъвовете“, които се оттеглиха при 51:44 в съблекалнята.

Усилията на Младенов се оказаха достатъчни за „трикольорите“ да съхранят лидерството си. За пореден път стрелбата зад дъгата окрили скандинавците да намерят пътя към обрата, но проблясъци на Везенков спряха датския щурм и извоюваха 2-точков актив на българския тим след 30 минути игрово време.

Сценарият се запази идентичен и при откриването на заключителната четвърт. Подемът на „червено-белите“ даде резултат в последните 2 минути, когато обърнаха до плюс 3. Кош плюс точен наказателен удар на Везенков и тройка на Константин Тошков върнаха домакините на лидерската позиция с 26 секунди, оставащи на часовника. Последва по една безрезултатна атака, а в последните 7 секунди Йоргесен пропусна да порази целта зад дъгата и всичко свърши.

Александър Везенков, който иглеждаше уморен, след като изигра втори мач в рамките на по-малко от 24 часа, окрили България с 27 точки, допълнени от 6 борби. Борислав Младенов се разписа с 14 точки, Йордан Минчев се отчете с 13 и 10 овладени под двата ринга топки.

Оскар Йоренсен блесна за Дания с 21 точки, включително и със 7 точни стрелби зад дъгата.

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