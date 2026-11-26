Замърсяването от мини край Босилеградско, което достига и до България - има връзка с повишената заболеваемост, това е един от изводите до които достига доктор Валентин Янев в новата си книга "Рудодобивът в Босилеградско – вектори на унищожението". БНТ много пъти е показвала как мините в района замърсяват околната среда.

Между страниците на книгата "Рудодобивът в Босилеградско – вектори на унищожението" е скрита тъмна история, започваща години назад. За оловно-цинковите мините в района на сръбския Босилеград - съоръжения, чиито отпадни води се изливат директно в местните водоеми, а оттам достигат до България.

Иван Николов, председател на Културно-информационния център в Босилеград: "Тези мини просто съсипаха средата, в която все още живееха българите в Босилеградско. Явно се работи за много големи печалби, но затова пък района все повече обеднява, все повече обезлюдява и оставаме все по-малко и по-малко."

Към момента мина "Караманица" е затворена след неколкократните настоявания на българи, неправителствени организации и държавни институции, но инвестиционните намерения продължават, а екологичната бомба остава заложена.

д-р Валентин Янев, автор на "Рудодобивът в Босилеградско – вектори на унищожението":"Успяхме да предизвикаме спиране на мина "Караманица", която се намира на 3 километра по права линия от границата, но продължава да работи другата мина "Грот", която също замърсява България. Освен това има съвсем сигурни и ясни доказателства, че се правят опити да се възобнови работата на мина "Караманица" и то в разширен рудодобив и то десетократно. И всъщност това, което се опитваме да направим е една превенция, да предотвартим да не стане. Опасността е реална и съществува."

Чрез книгата си доктор Янев иска да продължи да алармира за проблема в Западните покрайнини, затова трудът му ще бъде преведен и на английски език, за да е достъпен и за европейските институции.