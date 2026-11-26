Данъчните закони на второ четене в парламента. Скандали, взаимни обвинения и последвали наказания белязаха днешния пленарен ден.

Близо 2 млрд. евро е фискалният ефект, заложен в пакета от данъчни закони. Това бе и основният аргумент на опозицията да гласува "против" с мотива, че така се натоварват гражданите и бизнеса с допълнителна данъчна тежест през 2027-ма година, без управляващите да са използвали всички други възможности за намаляване на дефицита.



Между 5 и 15 хил. евро се увеличават данъчните облекчения за отглеждане на деца. Скандал между управляващите и част от опозицията заради повишаване на максималните глоби за данъчни престъпления. ПП и ДБ обвиниха мнозинството, че нарушава Закон за еврото, защото не превалутира сегашните ставки, а ги удвоява.

Жечо Станков, ГЕРБ-СДС: "Опозицията в свое лице се опитва от, така известно време да покаже на колегите от управляващата партия, че по един или по друг начин, с предложените текстове в зала, нарушава закона за въвеждане в на еврото. И никой никой не очакваше, че в края на гласуването или на дебатите ще бъдем наричани от управляващите, нали, сглобкаджии или какви там ни нарече колегата и другите епитети." Мартин Димитров, ДБ:"Ако сега ви попитат вашите избиратели: "Абе, защо ни удвоихте глобите по този закон?" Вие какво ще отговорите? "Ми не знаем защо. Мотиви нямаше, нищо не знаем, дойдоха Министерството на финансите, поискаха удвояване, ние не им поискахме мотиви." Асен Василев, ПП: "Току-що отхвърлихте предложението на господин Мартин Димитров: 500 лева да бъдат превалутирани на 256 евро. Това е грешка. Това е и нарушение на Закона за въвеждане на еврото в България. Няма никаква обосновка защо глобата да бъде удвоена." Петър Витанов, "Прогресивна България":" Инфантилността, господин Василев, тя не е емоция, тя е липса за поемане на отговорност. Очевидно е какво правите. Само искам да помоля председателя да напомни на господин Василев, че това е парламент, Народно събрание, не е детска площадка. Няма тук 240 души да се съобразяват с един кияк." Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Налагам на г-н Петър Витанов наказание "забележка" за използването на оскърбителна дума."

С 33% данък "свръхпечалба" се облагат някои икономически сектори. Опозицията се обяви против.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС:"Считаме, че този данък е изключително вреден. Сметката във всички случаи ще я платят българските граждани и българският бизнес, тъй като увеличаването и облагането с този данък ще намери неизбежно отражение по отношение на банките и в размера на лихвите, и в размера на таксите, които банките събират, и по отношение на кредитирането." Айтен Сабри, ДПС: "Свръхпечалба" да отпадне, защото според нас това намалява предвидимостта на данъчната среда за българските и за чуждестранните инвеститори." Богдан Богданов, ПП:"Българското правителство, искайки да събере повече, да се изправи отново срещу бизнеса. Този бизнес, на който всъщност ние разчитаме нашата икономика да върви напред." Мартин Иванов, ДБ: "Целта на този данък е да обложи там, където е най-голямото поскъпване, очевидно тази цел не се постига. Най-голямото поскъпване е в горивата и петрола." Слави Василев, "Прогресивна България": "Облагането на данък "свръхпечалба" върху секторите на телекомите, на банките и на, веригите, са сектори, които са обложени, защото те традиционно изнасят печалбата си към банките извън България. Тоест, това не е случайно направено от Министерството на финансите. Това е конкретна мярка, която ще генерира допълнителен приход, нещо, което няма да е факт, ако обложим и петролния сектор, който, впрочем, не изнася печалбата си." Димо Дренчев- "Възраждане": "Възраждане" подкрепяме данък "свръхпечалба" върху тези 5 сектора и даже считаме, че можеше да бъде и разширен с други."

Ваучерите за храна се вдигат на 200 евро, но сумата над 102 евро ще се облага със 7%. Опозицията не се съгласи.



Увеличава и данък "уикенд" от 3 на 7 на сто.

Прогресивно се повишава в следващите 3 години и данъчната оценка на имотите.