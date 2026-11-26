София стана третата най-добра коледна дестинация в Европа в международна класация, похвалиха се от Столичната община. Новата коледна столица на Европа е Крайова, следвана от Рига. Над 220 000 пътешественици от цял свят са гласували за българската столица, а от класацията препоръчват чужденците да опитат греяна ракия.

Без греяна ракия, но с традиционното греяно вино посрещат престижното трето място на София на Немския коледен базар. Миша вече е била на коледното градче пред НДК, сега идва и тук.

Михаела: "Този е доста приятен, бих казала. Хотдогът ми беше 6.50, водата - 1.50 евро."

И тя знае за мекиците за 10 евро, които вече ви показахме. На този базар наематели и продавачи твърдят, цените са умерени, а автентичният коледен дух е при тях.

Лазар, работи в една от коледните къщички: "Коледният дух е страхотен в София, тепърва ще се усилва, защото идва декември, иначе засега настроението е страхотно."

В една от къщичките пък живее кауза, за която ни разказва Силвия, национален състезател по шoудаун - игра за незрящи.

Силвия, национален състезател по шоудаун: "Ние я оприличаваме на въздушен хокей или тенис на маса. Всички пари, които съберем, ще отидат за спорт."

В международната класация място намира и ледената пързалка, най-голямата на Балканите, тя в момента е в процес на подготовка и традиционно, ще бъде открита на 1 декември.

От Столичната община твърдят, че и украсата тази година ще е двойно повече.

От София поглед към големия победител сред коледните дестинации - Крайова. Много русенци са го посещавали, защото им е по-близо.

Йордан Христов, жител на Русе: "Направено е както трябва - с желание, с мерак. Това, което ти създава настроението, да хапнеш, да пийнеш, го има в изобилие. Сладките са много, има го и австрийския фасон. "Много е красиво, винаги е някаква тема от приказките, приказен свят, все едно влизате в приказка. Аз съм ходила на "Красавицата и звярът", когато беше."

Русенци имат и съвет.

Николай Тодоров, жител на Русе: "Дали мекица от 10 евро, дали кюнефе от 10 евро или кебапче от 5 евро, просто трябва да намалят наемите на коледните базари и да мислят за хората."

От най-големия коледен базар - този пред НДК пък, официално съобщиха, че наемите при тях са между 100 и 200 евро на ден.

Тази година столицата посреща празниците с повече коледни базари, двойно повече украса, концерти, спектакли, ледени пързалки и събития за цялото семейство. За първи път Столична община създаде и специален сайт, посветен на Коледа в София – koleda.sofia.bg, който обединява празничната програма на града на едно място. С интерактивна карта, календар на събитията платформата дава възможност на жителите и гостите на столицата лесно да планират своите празнични преживявания.

Снимки: БГНЕС

Международните отличия са съпътствани и от нарастващ интерес към София като туристическа дестинация. Само за периода януари – септември 2026 г. столицата е посрещнала над 1 051 000 туристи.

Новото признание е успех за София и за всички, които допринасят за развитието на туризма, културата и международния облик на града. То създава и нови възможности за популяризиране на София пред милиони потенциални посетители от цял свят.