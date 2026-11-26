Сериозно напрежение беляза минутите преди началото на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Привърженици на френския гранд атакуваха сектора с българските фенове на стадион "Велодром“, хвърляйки бутилки, сигнални ракети и бомбички, съобщава Sportal.bg. Действията на домакинската агитка застрашиха безопасността на привържениците на "сините“.

Инцидентите се разиграха въпреки изключително засилените мерки за сигурност около съоръжението. Още часове преди началото на срещата в района на стадиона бяха разположени десетки полицейски автомобили, специализирани части за борба с безредиците и екипи с полицейски кучета.

Припомняме, че френските власти ограничиха броя на привържениците на Левски, допуснати до двубоя, до 500 души именно от съображения за сигурност.

Въпреки мащабната полицейска мобилизация обаче до ексцесии по трибуните все пак се стигна.

Към момента няма информация за пострадали български привърженици.

Вижте кадри във видеото.