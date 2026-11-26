Олимпик Марсилия и Левски играят при резултат 0:0 на "Велодром" в пети кръг от основната фаза на турнира Лига Европа.

Първите 5 минути преминават равностойно, като се наблюдават голям брой единоборства в средата на терена, като "сините" и техния домакин се опитват да поемат диктовката над двубоя.

В осмата минута Левски стигна до възможност за гол. Алекс Сентейес центрира от свободен удар в близост до страничната линия и намери Марко Груич в наказателното поле, но ударът с глава на сръбския полузащитник премина встрани от вратата.

Стартови състави:

Олимпик Марсилия: Джеф де Ланге, Келиан Безахаф, Наиф Агерд (к), Си Джей Игън-Райли, Улисес Гарсия, Химад Абдели, Анхел Гомес, Пиер-Емил Хойберг, Абдала, Амин Гуири, Игор Пайшао.

Резерви: Ван Нек, Вермо, Нади, Мопе, Мейте, Мумбаня, Камисоко, Ммади, Бараджи, Кум, Харит, Кадмири.

Старши треньор: Бруно Женезио

Левски: Светослав Вуцов, Кристиан Макун, Кристиан Димитров (к), Никола Серафимов, Алдаир, Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Алекс Сентейес, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо.

Резерви: Огнян Владимиров, Мартин Луков, Хевертон, Майкон, Хуан Переа, Асен Митков, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Мазир Сула, Давид Кусо, Стивън Стоянчов.

Старши треньор: Хулио Веласкес