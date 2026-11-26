Вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие е готов да напусне френския гранд през зимния трансферен прозорец заради липсата на игрово време, съобщава авторитетното издание "Екип“.

25-годишният французин не е записвал участие в официален двубой от 23 януари насам, като през последните месеци руснакът Матвей Сафонов се утвърди като титуляр под рамката на вратата на парижани.

Шевалие възнамерява да проведе разговори за бъдещето си със старши треньора Луис Енрике и спортния съветник на клуба Луиш Кампош.

Основният приоритет на френския страж е да получава редовно игрово време, като сред разглежданите варианти са както преотстъпване до друг клуб, така и постоянен трансфер.

Ръководството на Пари Сен Жермен обаче е склонно да се раздели с Шевалие единствено при условие, че успее да привлече негов заместник през зимния трансферен прозорец.