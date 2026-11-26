Вторият отбор на Левски допусна поражение с 0:3 от юношеската формация до 19 години на Олимпик Марсилия в приятелски двубой.

Воденият от Стоян Димов състав се представи на добро ниво през първото полувреме, като бе равностоен на френския тим.

След почивката домакините взеха превес и стигнаха до убедителния успех. Олимпик Марсилия е лидер в своята регионална група, а през миналия сезон участва в Младежката Шампионска лига.

Контролната среща се проведе в деня на двубоя между представителните отбори на двата клуба от основната фаза на Лига Европа.

Съставът на Левски II: Мартин Емилов, Александър Йовчев (70 – Мартин Реджебов), Мартин Гайдев (88 – Самуел Велчев), Христо Аргиров (к), Калоян Петров (88 – Александър Петров), Сашо Грънчаров, Ернан Ангелов (70 – Лазар Петров), Денис Милетиев (70 – Калоян Деянски), Андрей Нешев (65 – Ангел Ганев), Александър Калчев (65 – Васил Киров), Иво Мотев (70 – Петър Люцканов).