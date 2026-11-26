България ще заеме поста заместник-председател на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН за 2027 година. Изборът на страната ни е направен по време на 127-ата сесия на организацията в Абу Даби. Министърът на туризма Илин Димитров определи този успех като важен и исторически.

Новата позиция ще даде възможност на България да участва по-активно във формирането на международните политики в туристическия сектор и във вземането на решения, които определят развитието на индустрията. Според Димитров постигнатото признание е резултат от последователните усилия на страната за изграждане на международни партньорства и утвърждаване на позициите ѝ в туристическия бранш.

Илин Димитров, министър на туризма: "Най-висшият орган, който имаме наднационален е Световната организация по туризъм към ООН. От тук нататък ние участваме в балансите, ние участваме във формирането на политиките, лигираме процеси. Т.е. България е добре призната. Усилията, които сме полагали за добри международни контакти, а и политиките за сближаване, които водим, те дават резултат."

Наред с това България се подготвя да бъде домакин на Световната конференция за култура и туризъм, организирана съвместно с UN Tourism. Форумът се очаква да се проведе в началото на юни в София и Казанлък, като датите предстои да бъдат окончателно уточнени.

Изборът на Казанлък не е случаен. Събитието ще съвпадне с Празника на розата и ще даде възможност пред международните гости да бъдат представени традициите на Розовата долина и богатото наследство на Долината на тракийските царе. Сред акцентите ще бъде и Казанлъшката тракийска гробница, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Очакванията са международният форум да допринесе за по-широкото популяризиране на България като туристическа дестинация и да привлече допълнително внимание към културните, историческите и природните ѝ забележителности.