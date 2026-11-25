Нова инвестиция в размер на 90 млн. долара във високотехнологично производство на авиационни двигатели в Пловдив обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет съвместно с посланика на Турция у нас Мехмет Саит Уянък и представители на инвеститора.

Ще бъдат открити 170 нови висококвалифицирани работни места, посочи Пулев и подчерта, че държавата ни е успяла да пребори конкуренцията на две алтернативни инвестиционни дестинации. Това е и първата производствена база на компанията извън нейния местен пазар.

"Инвестицията е на турския гигант "Тусаш Енджин Индъстрис" с участието на американската компания "Джи И Аероспейс", каза Пулев.

По думите му изборът на България за тази стратегическа инвестиция е ясен сигнал за доверие в политическата стабилност в държавата.