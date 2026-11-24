В този момент се провежда церемонията "Мистър и Мисис Икономика". Конкурсът е известен като „Оскарите на българския бизнес“ и е сред най-авторитетните отличия за икономически постижения у нас.

За 36-а година Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и списание „Икономика“ отличават мениджъри, предприемачи и лидери с изключителен принос към развитието на националната икономика.

Мисис икономика стана инж. Д-р Румяна Вълканов, а наградата ѝ беше връчена от вицепремиера Александър Пулев.

Мистър Икономика стана инж. Иван Добрев, а лично президентът Илияна Йотова връчи отличието му.

Боян Томов, дългогодишен организатор на "Мистър и Мисис Икономика": "36 години "Мистър и Мисис Икономика". Това са едни от най-големите бизнес награди в държавата, организирани от най-голямата работодателска организация - КРИБ в България. Знакът е, че бизнесът съществува, той е устойчив и е част, голяма част от българската държава. За бизнеса изключително важно е да има диалог, да има стабилност и да има предвидимост. Това са важните три думи, на които ние държим."

В категорията "Пазарна експанзия" беше отличен Иван Папазов. Специалната награда получи Чавдар Платиканов. Вицепремиерът Гълъб Донев връчи наградата на Иван Панчов в категория "Иновации и растеж". Калоян Величков получава признание в категорията "Устойчиво развитие". В категория "Стратегически иновации" беше отличен Радослав Николов. В категория "Индустриално лидерство" награда получи

Владимир Доков.