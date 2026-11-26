Кметът на София Васил Терзиев започна разговорите с Групата на Световната банка за провеждане на цялостен независим анализ на „Топлофикация София“. На 25 ноември бяха проведени поредица от работни срещи, след като миналата седмица Столичният общински съвет подкрепи предложението на кмета за стартиране на процеса, съобщиха от "Московска" 33.

Работата по уточняване на обхвата, параметрите и конкретните дейности по бъдещия договор продължава. В процеса участват и общински съветници, за да се гарантират пълна прозрачност и ангажираност на Столичния общински съвет на всеки етап от подготовката.

„В момента се случва точно това, за което предупреждавам многократно – без мащабни инвестиции състоянието на топлопреносната мрежа ще се влошава с всяка изминала година. Показателно е, че тази година авариите са четири пъти повече в сравнение с миналата. Всеки ден съм в контакт с изпълнителния директор на дружеството, настоявам за максимално бързо отстраняване на авариите и търся възможности общината да съдейства за ускоряване на ремонтите. Анализът, който предстои да направим със Световната банка, няма да реши проблемите с отоплението през настоящия сезон, но е задължителна първа стъпка към реалното оздравяване на дружеството. Трябва да прекъснем този цикъл на аварии и аварийни ремонти, в който „Топлофикация София“ се намира от години“, заяви кметът Васил Терзиев.

На 19 ноември Столичният общински съвет даде съгласие на кмета да проведе преговори и да сключи договор с Групата на Световната банка. Предвидената първа фаза е с продължителност до една година и максимална стойност от 900 000 евро.

Анализът ще обхване техническото и финансовото състояние на дружеството, регулаторната рамка, натрупаните задължения, основните рискове и необходимите приоритетни инвестиции. Резултатите от него ще послужат като основа за разработването на възможни сценарии за бъдещото управление и развитие на „Топлофикация София“, включително за привличането на частни инвестиции.

С решението на СОС е създадена и работна група с представители на Общинския съвет, Столичната община и „Топлофикация София“, която ще координира работата със Световната банка и ще участва в обсъждането на резултатите от анализите. Кметът ще отчита напредъка пред Общинския съвет на всеки три месеца.

Към ноември 2026 г. задълженията на „Топлофикация София“ само към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро.

Дългосрочното оздравяване на дружеството изисква преструктуриране на задълженията с участието на държавата, привличане на значителен инвестиционен ресурс, модернизация на инфраструктурата и въвеждане на устойчив модел на управление, който да гарантира надеждно топлоснабдяване на социално поносима цена за софиянци.