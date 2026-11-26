Каквото съдът в крайна сметка отсъди, аз няма как да не го приема, но начина по който това се случва и абсурдното решение на ОИК, което беше взето в понеделник в късни доби, не мога да кажа дали е незаконосъобразно и не мога да коментирам, но меко казано то беше странно. Това заяви в предаването "Още от деня" кметът на Варна Благомир Коцев.

"Вярвам, че това решение беше плод на мними повели, но решението, което взе съдът за спиране на временното изпълнение, смятам че защитава демокрацията и съда изпълни своя дълг да спази закона и да защити демократичните ценности", посочи той.

По думите му отношенията с Общинския съвет отдавна са трудни, а фрагментирането на местния парламент и наличието на бизнес формации със собствени интереси допълнително усложняват работата:

"Няма да е лесно и гражданите го видяха. Със сигурност в един фрагментиран съвет с 12 формации, 4 от които са бизнес формации със своите собствени интереси и партиите, които също много често имат собствените си интереси и те се колаборират с тези бизнес партии. Нещата не са никак леки и сложни, но това няма да е нищо ново за Варна. Последната година до края на мандата, ако аз остана в качеството си на кмет, със сигурност няма да е лесна, особено че тя ще е предизборна година. Но аз ще продължа да търся баланса между това да прокарвам решенията си и политиките си, с които съм избран от гражданите и в същото време да отстоявам съвсем прозрачно и да осветлявам процесите, които смятам, че са против обществения интерес."

На въпрос дали решението на Общинската избирателна комисия е направило публични опитите за натиск върху него като кмет, Коцев заяви, че е имало подобни опити, но не се е поддавал на тях:

"Хубаво е, че решение под натиск в крайна сметка не съм взел. Опити за натиски е имало. Така че аз винаги съм ги отстоявал и не съм ги правил достояние, защото знаете ли, в позицията на кмет, един кмет винаги е под някакъв натиск. Било то от обществен, било то от бизнес кръгове, било то от представителите в Общинския съвет. Важното е кметът да може да намира решенията, но когато натиска стане твърде голям и твърде скандален, аз бих го оповестил. Така и стана в момента."

Във връзка с конкретните телефонни разговори, срещи и настоявания от страна на бизнесмени Коцев каза:

"Опитват се, но аз не съм се поддавал на това. Опитвали се се, но никога не съм се поддавал и аз честно съм говорил за това. Често съм говорил и то се виждаше и по начина, по който работи съвета. Липсата на достатъчно подкрепа на моите предложения в Общинския съвет ясно говореха за това, че очевидно разбиране в следствие на тези натиски не е имало. Затова и е толкова голям раздора между някои от групите в Общинския съвет и липсата на решения, които да се подкрепят от решения на кмета, което за съжаление обаче се отразява и на гражданите на Варна. Така, че моята голяма цел е всъщност да намирам решения за гражданите на Варна по най-ефективният начин, каквото и да коства това. Разбира се, когато се стигне до крайности и има наистина сериозни заплахи, аз бих се обърнал към съответните власти. Моето доверие в българската прокуратура е много ниско. Така, че аз храня дълбоки съмнения, че тя ще бъде ефективна в такива мои действия. Затова и не съм предприемал подобни."

Запитан защо е провеждал неформални разговори с хора, които самият той описва като мафия, Коцев обясни, че понякога е бил насочван към неформалните лидери от общински съветници, за да бъдат прокарани определени решения:

"Често ми е казвано: разбери се с шефа, защото в крайна сметка тези неща няма как да минат без неговата благословия. Това е налагало и тези разговори, но най-вече те са били свързани с опити за прокарване на определени преписки или проекти, които не винаги са били, разбира се, нещо нередно или скандално. Това не означава, че трябва да има подобен тип натиск. Аз смятам, че трябва абсолютно всички бизнеси в града да могат да имат възможността да общуват с администрацията, защото в крайна сметка бизнесът е той, който дава работни места на хората, но не трябва да се прекрачва границата, в която те имат привилегия повече от обикновените граждани."

Коцев беше попитан и дали това означава, че за всяко важно решение трябва да се договаря с неформалните лидери на бизнес групировките, а Общинският съвет на практика се превръща в гумен печат:

"Решенията, които трябва да се взимат в Общинския съвет, очевидно минават с одобрението на това мнозинство, което действа много хомогенно в момента. Така че, за да се разбера с всяка една от тези групи, аз трябва да говоря с техните формални или неформални лидери тук на местно ниво, за да могат тези решения да бъдат гласувани."

Относно твърденията на варненския кмет, че бизнесмените Марин Митев и Даниел Славов стоят зад отстраняването му, Коцев отрече да е получавал предупреждения за отстраняването си от Митев и посочи Даниел Славов като човека, от когото е чул подобни думи:

"Предупрежденията, които имах за отстраняването ми, не бяха от г-н Митев, те бяха от Даниел Славов – Дънката. Той е този, който..., думите му мога да ги цитирам: дали ще бъдеш свален, зависи само от теб, т.е. ще се съобразиш с това, което се очаква от тебе. Аз се водя изцяло по думите, които съм чувал и директно са отправени към мене, за които споменах по отношение на разговорите ни с Даниел Славов. По отношение на другите ни разговори, много често сме говорили за проектите на Варна, като например стадиона, който трябва да бъде завършен и хората го очакват вече от две десетилетия. Крайбрежната алея, тя да остане пешеходна, това е което съм настоявал и това е което съм държал да бъде."

Коцев беше попитан дали има заплахи след отстраняването си и след като е започнал публично да говори за натиска върху него. Той заяви, че няма преки заплахи, но възприема определени действия като атаки и предупреждения:

"Не, преки заплахи нямам. С изключение на това, че действията, които виждаме, аз ги приемам като атаки. Това не са заплахи, те са директно действия като отстраняването ми през Общинската избирателна комисия, както и палежа на семейния ми бизнес на въпросните беседки, които се случи в началото на лятото. Аз разчитам това като ясни предупреждения, че очевидно политиката, която водя и действията, които предприемам, които смятам, че са в обществен интерес, вероятно не са по нрава на някого."

На въпрос дали се е обърнал към прокуратурата и МВР във връзка с тези твърдения, кметът каза, че не е подавал сигнал за разговорите и предупрежденията.

По темата работи и Нивелина Нягулова