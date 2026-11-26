Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за предстоящото гостуване на Олимпик Марсилия в Лига Европа.

Извън сметките на испанския специалист остана Сержиньо, чието участие в срещата до последно бе под въпрос. На негово място в групата на "сините“ попадна Асен Митков.

Столичани заемат десетото място в общото класиране на надпреварата със седем точки, докато френският гранд е 31-ви с актив от три пункта.

Двубоят на стадион "Велодром“ е тази вечер от 19:45 часа.

Групата на Левски за срещата с Олимпик Марсилия:

Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов и Хуан Переа.