Италианският гранд Милан има проблеми с контузени футболисти преди утрешното гостуване на Олимпиакос от 5-ия кръг на Лига Европа. Девет играчи ще пропуснат мача в Гърция, съобщават италианските медии.

Към дълготрайно контузените Пиетро Терачано, Матео Габия, Алексис Салемакерс, Самуел Чуквуезе и Рубен Лофтъс-Чийк се присъединиха още четирима играчи. Страхиня Павлович остана в Милано, заради проблем с камъни в бъбреците. Лука Модрич е получил разтежение в дясното си бедро, заради което е под въпрос и за шампионатния мач с Каляри, Франческо Камарда има проблем в единия си глезен, а Давиде Бартезаги е напуснал днешната тренировка с травма, заради която ще отсъства между две и шест седмици.

Добра новина е завръщането на Фикайо Томори, който е възстановен от своята контузия и e включен в групата, а в нея e и българският талант Валери Владимиров, който пропусна неделната победа с 5:1 над Фрозиноне.