Капитанът на датския национален отбор по футбол Пиер-Емил Хойберг почти сигурно ще започне като титуляр за Олимпик Марсилия в предстоящия мач срещу Левски в Лига Европа утре от 19:45 часа на "Стад Велодром", пише вестник "Ла Прованс".

Халфът пропусна домакинския мач срещу Льо Ман (2:3), тъй като се върна болен от лагера на националния си тим, а отсъствието му бе прието като ключово за загубата, тъй като Жофроа Кондогбия и бившият играч на Ботев (Пловдив) Токучво Нади не се справиха добре в средата на терена.

"Един играч не променя лицето на отбора, но за нас той е много важен. Може би нямаше да ни помогне и не бива да сме зависими от един, двама или трима футболисти", заяви след поражението през уикенда старши треньорът на марсилци Брюно Женезио.

"Ла Прованс" коментира, че отборът е изключително зависим не само от Хойберг, но още от вратаря Джефри Де Ланге, алжирския национал Амир Гуири, бразилеца Игор Пайшао, както и мароканския национален защитник Найеф Агер.

Отсъствието на Хойберг е показателно, защото той не е играл и при трите последни загуби на Олимпик във всички турнири - срещу Олимпиакос и Щурм Грац в Лига Европа, както и срещу Льо Ман. Датчанинът, който е защитавал цветовете още за Байерн Мюнхен в Германия и Тотнъм и Саутхямптън в Англия, е следен от италианските Ювентус и Фиорентина, които искат да го привлекат под наем през зимния трансферен прозорец.