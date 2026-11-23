Старши треньорът на Олимпик Марсилия Брюно Женезио призна, че отборът му изпитва сериозни затруднения както в тактически, така и в психологически план преди предстоящото домакинство на Левски в петия кръг от основната фаза на Лига Европа в четвъртък.

Френският гранд ще посрещне българския тим след тежко разочарование в първенството. Марсилия допусна болезнен обрат срещу Льо Ман, въпреки че водеше с 2:0 до 70-ата минута, а поражението извади на преден план проблемите на отбора в заключителните етапи на двубоите.

"Трудно е да се даде обяснение след такъв мач и толкова добро начало. Единственият извод е, че тези неща се повтарят през вторите полувремена, особено в последните ни три домакинства. За период от 15-20 минути играта ни започва да се разпада и показваме голяма слабост в защита“, заяви Женезио.

Специалистът призна, че подобни спадове са се наблюдавали и срещу Льо Авър и Тулуза, но тогава не са довели до толкова сериозни последствия. Този път обаче Марсилия е платила цената за грешките си.

"Заслужено беше. Джеф Де Ланге забави неизбежното, но не можем да страдаме толкова в края на мачовете, да се защитаваме толкова зле и да не си платим за това“, добави французинът.

Женезио обърна специално внимание на психологическата нестабилност на своите футболисти, която според него се проявява най-силно след допуснат гол.

"Има един феномен на слабост, който завладява всички в момента, в който получим попадение. Има и тактически проблеми, защото сме много лошо разположени при головете. Когато водим с 2:0 у дома, трябва да контролираме по-добре мача, да търсим трети гол и да бъдем по-компактни. Очевидно има и психологически проблем в края на срещите“, обясни наставникът.

Предстоящият двубой с Левски поставя допълнително предизвикателство пред треньорския щаб на Марсилия, който разполага с ограничено време да възстанови увереността на футболистите.

"До четвъртък основно ще се опитаме да изчистим главите на играчите. Но има и други неща. Тактически допускаме много грешки при позиционирането за центрирания, а технически заспиваме в моментите, когато трябва да атакуваме бързо“, подчерта Женезио.

Френският специалист призна, че отборът му не успява да използва достатъчно добре свободните пространства зад противниковата защита и често се задоволява с продължително разиграване на топката, без да създава реална опасност.

Наставникът коментира и отсъствието на Пиер-Емил Хойберг, което според него се отразява на представянето на състава.

"Отсъствието на Хойберг е проблем. Един футболист не може да промени изцяло облика на отбора, но той е много важен за нас. Трябва обаче да можем да се справяме и когато липсват един, двама или трима играчи“, заяви Женезио.

Въпреки критиките към своите футболисти треньорът на Марсилия призова да не се забравят положителните моменти от представянето на тима.

"Не трябва да забравяме хубавите неща, които правим, особено през първото полувреме. Проблемът е, че не можем да ги поддържаме в продължение на 90 минути. Бяхме на необходимото ниво през 60% от времето, но ни наказаха за останалите 40%. Трябва да бъдем максимално ефективни във всеки елемент, независимо срещу кого играем“, завърши специалистът.