Легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд не скри разочарованието си от катастрофалното начало на отбора при гостуването на Ливърпул в дербито от 11-ия кръг на английската Висша лига. Бившият защитник реагира лаконично в социалните мрежи, след като „червените дяволи“ останаха с десет души и допуснаха два гола още в първите 13 минути.

Срещата на „Анфийлд“ беше дебют за новия мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино, който пристигна в Англия през седмицата след ангажиментите си с националния отбор на САЩ. Аржентинецът обаче се сблъска с огромни проблеми още в началните минути на първия си двубой.

Преди да са изминали осем минути, гостите останаха с човек по-малко. Матайс де Лихт, който започна първия си мач във Висшата лига от ноември 2025 година, не успя да проследи движението на Александър Исак след дълга топка. Лени Йоро опита да поправи грешката на своя съотборник, но повали шведския нападател и получи директен червен картон.

От последвалия пряк свободен удар Доминик Собослай откри резултата за Ливърпул, а само три минути по-късно Флориан Вирц се възползва от нова грешка в отбраната на гостите и удвои преднината на домакините.

Случващото се на терена предизвика остра реакция от Рио Фърдинанд, който публикува кратко съобщение в социалната мрежа X.

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, au moment du 2-0 à la 13e minute... Elle paraît tellement loin, la belle époque du GRAND Manchester United... (@rioferdy5) https://t.co/ckAvajzPeA — Footballogue (@Footballogue) November 22, 2026

"Изключвам телевизора“, написа бившият английски национал, обобщавайки разочарованието си само с две думи на английски - "TV off“.

Представянето на защитата на Манчестър Юнайтед беше подложено на сериозни критики и от анализаторите на "Скай Спортс“.

"По-лошо представяне от двама централни защитници трудно може да има. Топката дори не беше подадена целенасочено, а просто изчистена. Абсолютно шокиращо“, коментира бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър.

Гари Невил също изрази недоволството си от действията на отбраната, макар да прояви известно разбиране към Де Лихт заради продължителното му отсъствие.

"Той не е играл от 12 месеца, така че донякъде му съчувствам. Но от защитна гледна точка това е невероятно. Докато Манчестър Юнайтед разполага с подобни защитници, няма как да запазва сухи мрежи“, заяви Невил.

Тежкото начало на дербито показа мащаба на предизвикателството пред Почетино, който ще трябва да стабилизира отбраната и да възстанови увереността на футболистите си.