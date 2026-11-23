Олимпик Марсилия допусна кошмарен обрат срещу Льо Ман, като водеше преди почивката с 2:0, а загуби с 2:3 в късния неделен мач от френската Лига 1. Това става три дни преди гостуването на Левски на "Стад Велодром" в мач от Лига Европа, който ще бъде в четвъртък от 19:45 часа българско време. Домакините напускаха терена под бурните освирквания на феновете, които не можаха да преглътнат този обрат.

Домакините откриха резултата в 17-ата минута чрез бразилското си крило Игор Пайшао, който укроти на крак дълго подаването на вратаря Джефри Де Ланге, финтира защитник и прати топката технично в мрежата на гостите. След преглед със системата за видео повторение попадението бе отменено заради тънко положение на засада на бразилеца. Посдледваха пропуски за Олимпик отново на Пайшао, който стреля в напречната греда, и на Амин Арит.

Тимът на Брюно Женезио все пак откри резултата в 33-ата минута, като Си Джей Игън Райли изведе с фалцово подаване Амин Гуири, който стреля покрай вратаря на гостите за 1:0. В последните седем мача националът на Алжир има вече пет гола и три асистенции, като е най-полезният играч на френския гранд.

В 40-ата минута при бърза атака на Олимпик Амин Гуири задържи топката и я даде в правилния момент на Пайшао, който вкара с удар покрай вратаря - 2:0. В добавеното време на първата част голям пропуск за гостите направи Дам Гей, който отблизо стреля във вратаря Де Ланге, но все пак показа, че защитата на домакините е уязвима.

В тима на Олимпик Марсилия титуляр бе и нигерийският халф Точукво Нади, който преди време игра в Ботев (Пловдив).

Малко след час игра именно Нади направи сериозна грешка в защита, но тя не бе използвана от резервата на Льо Ман Ерван Кола, който от чисто положение стреля в тялото на вратаря Де Ланге.

В 70-ата минута Луи Мафута намали за гостите на 2:1 след отлично изпълнен пряк свободен удар, при който топката премина покрай стената, отби с в левия стълб на вратата на Де Ланге и влетя в мрежата му.

В 77-ата минута Льо Ман получи право да изпълни дузпа, след като шут на Траоре бе спрян с ръка от Улисес Гарсия в наказателното поле. Вратарят Де Ланге обаче изби с крак силния удар по земя на Мафута в центъра, като след това футболистите на двама отбора се сдърпаха на терена.

В 84-ата минута Ерван Кола от гостите бе изпуснат зад защитата и първият му удар бе спасен от вратаря Де Ланге, но той бе точен при добавката - 2:2.

В 95-ата минута резервата Жан Веркруиз донесе успеха за Льо Ман с първия си гол в Лига 1 и хвърли отбора в екстаз.

Така Олимпик Марсилия пропусна възможност при победа да се изкачи в Топ 3 на класирането на Лига 1 и остана да дели шестото място с Брест с по 18 точки. Льо Ман се измъкна от зоната на изпадащите, като вече е 13-и с 11 точки.