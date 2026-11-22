Вердер Бремен спечели северното дерби на Германия, разбивайки с 4:0 Хамбургер ШФ в 10-ия кръг на Бундеслигата. С този успех „Бременските музиканти“ се изкачиха на 6-о място с 18 точки, на 1 от 5-ия Байер (Леверкузен).

Нищо не предвещаваше такъв развой на мача, тъй като първата част мина равностойно, с атаки и в двете посоки, а 0:0 можеше и да бъде променено. Гостите създадоха първите опасности, като Патсон Дака стреля малко встрани от чиста позиция, а свободният удар на Алберт Гронбек беше спрян от стената на Вердер. След това Мартин Аделин стреля високо от границата на наказателното поле, преди Никлас Фюлкруг да напомни за присъствието си на терена за домакините с удар с глава, който Даниел Хойер Фернандес малко трудно спаси.

След почивката обаче пред вратата на Хамбургер ШФ се разрази истинска буря и в рамките на 15 минути стана 3:0. Марко Фридъл откри след абсолютно сензационно воле от 12 метра, а в 66-ата Джъстин Нейнмаа удвои след подаване в пеналта от Никлас Фюлкруг. Само след още четири минути рикошет помогна на Нейнмаа да вкара за 3:0, оползотворявайки центриране на Людовит Райс.

В добавеното време Фюлкруг вкара за 4:0, а Хамбургер ШФ след третото поражение в пет мача остана на 12-о място с 12 точки.