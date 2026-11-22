Милан демонстрира истински мастърклас в контраатакуващия футбол и буквално разпиля Фрозиноне с 5:1 в 12-ия кръг на Серия А и с 27 точки си върна 4-ото място, но се движи на 5 от лидера Лацио. Тимът на Фрозиноне, който до момента вървеше много добре, инкасира втора поредна загуба и с 20 точки се смъква на 7-ата позиция – първата извън даващите европейска квола за следващия сезон.

Амбициозният тим на Фрозиноне пътува до Милано с цел да сложи край на серия от пет мача без победа като гост, но тези стремежи бяха потушени още в четвъртата минута, когато Габриеле Калвани даде преднина на домакините, отбелязвайки си автогол. Защитникът зае добра позиция, за да предотврати комбинация на Адриен Рабио с Кристиан Пулишич , но в решаващия момент не успя, като неволно изпрати топката покрай собствения си вратар. Рабио отново се намеси, когато Милан удвои предимството си след остра контраатака, овладя чудесно подаване от Диего Морейра и продължи към Гонсало Рамос, който вкара третия си гол в Серия А.

Предвид ранния аванс и доминацията на тима си, наставникът на домакине Рубен Аморим не можеше да повярва как Юнус Муса връща Фрозиноне в мача с необяснима грешка. Той изпрати топката обратно в опасната зона в опит да елиминира Джорджи Квернадзе с ниско центриране. Топката стигна до Патрицио Масини, който я промуши между Диавара и Мак Менян, за да върне едно попадение за гостите.

На почивката Аморим пусна в игра Ардон Яшари , на когото му бяха необходими само три минути, за да възстанови преднината на отбора си от два гола. Майсторско подаване на Рабио изпрати швейцарския национал да се втурне по лявото крило и точно когато изглеждаше, че ще направи подаване за Гонсало Рамос, избра да отправи мощен удар покрай Лоренцо Палмисани до близката греда. Това беше и първи негов гол, откакто пристигна от Брюж през лятото на 2025 година.

Но тимът на Фрозиноне нямаше намерение да се предава, опита отново да се върне в мача. Това отвори много пространства за Милан. Алфанджо Сисе в 60-ата минута покачи на 4:1 с брилянтен завършващ удар, а в 68-ата Кристиан Пулишич направи самостоятелен пробив и оформи крайното 5:1.