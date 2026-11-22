Ботев Пловдив и ЦСКА сътвориха един от най-зрелищните двубои от началото на сезона в Първа лига. Двата отбора завършиха 3:3 на стадион "Христо Ботев“ в среща от 15-ия кръг, която предложи шест попадения, пълен обрат, бързо изравняване и червен картон. Дербито под тепетата се превърна в отлична реклама за българския футбол, а двата състава заслужиха похвали за атакуващата игра и желанието да търсят победата до последно.

С равенството ЦСКА събра 35 точки и се изравни с Левски на върха в класирането. "Червените“ обаче ще завършат кръга на първата позиция благодарение на предимството си в преките двубои след победата с 3:0 във Вечното дерби преди паузата за националните отбори.

Началото на срещата беше по-добро за гостите, които създадоха няколко опасни положения. В 14-ата минута Леандро Годой получи отличен пас от Йоанис Питас и стреля по диагонала, но Даниел Наумов се намеси решително.

Въпреки това Ботев Пловдив успя да нанесе първия удар. В 30-ата минута Ехидже Укаки проби по десния фланг и подаде към Самуил Цонов, който с удар от движение преодоля Фьодор Лапоухов за 1:0.

Само шест минути по-късно двамата отново комбинираха успешно. Укаки центрира в наказателното поле, а 18-годишният Цонов изпревари Давид Пастор и отбеляза второто си попадение в срещата, давайки сериозно предимство на "канарчетата“ преди почивката.

След подновяването на играта ЦСКА показа съвсем различно лице. Старши треньорът Маркус Гиздол включи Жоел Зварц и Бари Котър, а "червените“ наложиха сериозен натиск в търсене на обрат.

В 51-вата минута Жан-Филип Гбамен върна надеждите на гостите с впечатляващо изпълнение от около 20 метра. Топката срещна страничната греда и влезе във вратата на Наумов.

Седем минути по-късно Жоел Зварц, който се завърна след контузия, получи топката в наказателното поле и с прецизен диагонален удар възстанови равенството.

Последваха нови положения и пред двете врати. Бари Котър пропусна отлична възможност за ЦСКА, а Наумов отрази силен удар на Зварц. От другата страна Маскоте беше близо до трето попадение за Ботев, но не успя да намери очертанията на вратата.

Кулминацията настъпи в заключителните десет минути. В 80-ата минута Диниш Алмейда върна топката пред вратата след центриране, а Леандро Годой се възползва от неразбирателство в защитата на Ботев и реализира за 2:3. Така ЦСКА осъществи пълен обрат след изоставане от два гола.

Радостта на столичани обаче продължи само минута. След отличен пробив на Салидо Мауро Родригес получи топката в наказателното поле и от близка дистанция преодоля Лапоухов, за да възстанови равенството.

В 86-ата минута Годой получи втори жълт картон след реплика към главния съдия Геро Писков и остави ЦСКА с човек по-малко. До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен.

Макар двата отбора да имаха основания да съжаляват за изпуснатата победа, срещата предложи нещо, което невинаги се вижда по българските терени - високо темпо, множество положения, красиви голове и драматични обрати.