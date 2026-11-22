Старши треньорът на Локомотив София Александър Георгиев призна, че отборът му е допуснал твърде много грешки при загубата с 1:4 от Левски на стадион "Георги Аспарухов“ в среща от 15-ия кръг на Първа лига. Специалистът посочи слабата ефективност пред противниковата врата като един от основните проблеми, но подчерта, че футболистите все още изпитват затруднения да преодолеят негативните резултати от последните месеци.

"След такъв резултат няма как да открием веднага причините. Ще направим анализ утре. Изключително слаби бяхме пред гола. Имахме три-четири положения, но не успяхме да ги реализираме. В очертанията на нашата врата имаше шест удара и допуснахме четири гола. Трябва да работим върху това, не съм доволен“, заяви Георгиев.

Наставникът на „железничарите“ смята, че въпреки категоричния резултат неговият тим е успял да затрудни Левски в определени моменти от срещата.

"Имаше изненада за противника от схемата ни на игра и от пресата. Притежанието на топката беше 40:60, но Левски е изключително класен отбор. Няма как да създаваме положения и да не ги вкарваме“, коментира специалистът.

Георгиев отчете известно подобрение във физическото състояние на футболистите, но призна, че възстановяването на увереността им изисква повече време.

"Днес стояхме една идея по-добре чисто физически. Трудно е да изчистим главите на футболистите за две седмици след това, което се случи през последните месеци“, допълни той.

Треньорът на Локомотив София не спести и критиките си към главния съдия Георги Давидов, като изрази недоволство от решенията му по време на двубоя.

"Не му прави чест на съдията Георги Давидов, който не отсъжда очевидни нарушения, а на нас ни дава картони. При 3:0 за тях не е смелост да ни мачка. Под всякаква критика са съдиите. Не е нужно да се помага на силните“, заяви Георгиев.

След поражението Локомотив София остава на последното място в класирането с девет точки и само една победа от началото на сезона.