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Александър Георгиев отново застава начело на Локомотив Сф

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Спорт
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Столичният Локомотив утре гостува на Септември (Сф) на стадион „Георги Аспарухов“. Двубоят е от 17:00 часа.

Александър Георгиев отново застава начело на Локомотив Сф
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За втори път в рамките на календарната 2026 година директорът на Детско-юношеската школа на Локомотив (София) Александър Георгиев ще води представителния отбор и за него този мач ще бъде с по-особено значение.
Георгиев ще се завърне като временен наставник на стадион "Георги Аспарухов", където е направил първите си стъпки в треньорската професия в школата на Левски.

Столичният Локомотив утре гостува на Септември (Сф) на стадион „Георги Аспарухов“. Двубоят е от 17:00 часа.
В щаба на Александър Георгиев влизат помощниците Костадин Велков и Кристиян Величков, кондиционният специалист Васил Цветков, треньорът на вратарите Владимир Манолков и анализаторът Емил Енчев.
Гостуващите привърженици ще бъдат настанени в гостуващия сектор. Билетите ще бъдат на цена от 10 евро и ще се продават на касите, които ще отворят час преди началото на двубоя.
44-годишният Георгиев беше начело на "червено-черните" от 28-и април до 26-и май тази година, когато пое работата от напусналия Станислав Генчев.

Въпреки информациите, че Локомотив ще бъде поет от бившия помощник-треньор на националния отбор Георги Донков, за момента такова назначение няма. Преди дни в интервю пред медии собственикът на клуба Веселин Стоянов призна, че разговори се водят с различни хора, но фаворит няма.

В момента Локомотив (София) е на 12-о място в класирането с 9 точки, колкото има и Локомотив (Пловдив) след тях. Утрешният им съперник Септември е на последното 14-о място с 8.

#ПФК Локомотив София #Александър Георгиев

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